بسبب نزاعات عشائرية.. اعتقال 10 أشخاص وضبط أسلحة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفي إطار الحد من النزاعات العشائرية القت قوة القبض على 10 أشخاص من طرفي مشاجرة عشائرية في قضاء الكحلاء وتم ضبط بحوزتهم اسلحة".وأضافت: "تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة اصولياً".