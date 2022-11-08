في بغداد.. شخص يقتل عائلته شمالي العاصمة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام شخص بقتل عائلته باطلاق نار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم شخص على قتل والدته وشقيقاته الاثنتين باسلوب اطلاق النار عليهم ضمن مدينة الكاظمية".

وأضاف المصدر أن "الشخص فر الى جهة مجهولة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.