أفاد مصدر أمني، بدوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "سمع دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية".

وأضاف المصدر أنه "عقب اصوات الانفجارات هناك تحليق مكثف"، مشيراً الى "وجود انباءً بوقوع قصف مسير استهدف عجلات مساعدات وصهاريج وقود لم يعرف حملها في ساحة المنفذ السوري".