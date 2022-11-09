ضبط مواد مخدرة مخبأة داخل "لعبة أطفال" في ديالى (صورة)

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات امنية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات ديالى من مطاردة تجار المخدرات في المحافظة وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم 328 غرام من مادة الكريستال المخدرة كانت مخبأة بداخل لعبة للأطفال".وأضافت، "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".