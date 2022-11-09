القبض على تاجر للعملة المزيفة في بغداد (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر للعملة المزيفة في العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الجهاز في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت من القبض على تاجر للعملة المزيفة في العاصمة بغداد".