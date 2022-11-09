ميسان.. حملة تفتيش تطيح بـ6 مطلوبين وتضبط العديد من الأسلحة (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان، نفذت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين وبأمرة امر الفوج عمليات دهم وتفتيش في قضائي المجر الكبير والميمونة أسفرت عن القاء القبض على ستة مطلوبين بينهم متهمون بالإرهاب و ضبط 7 بندقية كلاشنكوف وبندقية جيسي وبندقية سيمينوف ورشاشة Bkc عدد 2 ورمانة دفاعية 1 و اطلاقات Bkc عدد 150 واطلاقات كلاشنكوف عدد 50 ".وأشارت إلى أنه "تم إحالة المطلوبين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".