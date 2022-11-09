السومرية تبث اعترافات أب أراد بيع طفلته

واظهر برنامج خط أحمر، اعتراف والد الطفلة بأنه "تزوج امرأة ثانية ورزق بطفلة منها، وأقدم على بيعها بالاتفاق مع شبكات الاتجار بالبشر وبعلم زوجته الاولى ".ويعزو سبب بيع الطفلة، الى تهديدات من قبل اهل زوجته الثانية واصرارهم على طلاقها، ورفض الطفلة".وأشار الى ان "سعر البيع وصل الى 37 مليون دينار الا ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من احباط محاولة البيع على الفور في مدينة الرمادي وإعادة الطفلة الى أحضان والدتها".