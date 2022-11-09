الأعرجي يؤكد أهمية دراسة مشروع قانون "خدمة العلم"

السومرية نيوز – محليات

حث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على دراسة مشروع قانون "خدمة العلم" وفق رؤية الأمن القومي العراقي من مختلف الجوانب.



وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاخير، "ترأس ورشة عمل حملت عنوان (قانون خدمة العلم وفق رؤية الأمن القومي العراقي)، والتي أقيمت في مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية التابع للمستشارية، بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات الأكاديمية ومراكز البحوث والوزارات المدنية والقطاع الخاص، وممثل عن لجنة الأمن والدفاع النيابية".

وبحسب البيان، اكد الأعرجي، على "أهمية إجراء النقاشات الموسعة، من قبل الجهات المعنية والمتخصصين، وكذلك إشراك الرأي العام من خلال إجراء استطلاعات للرأي، فضلا عن دراسة مشروع القانون وفق رؤية الأمن القومي العراقي، من مختلف الجوانب".

وشدد على "أهمية دراسة مدى الحاجة للقانون والأعداد المتوقعة للشمول به، ومتطلبات مراكز التدريب والإيواء والتخصيصات المالية المطلوبة، إلى جانب دراسة مدى تأثير ذلك على القوى العاملة والجانب المجتمعي".

وشهدت الورشة نقاشات موسعة لقانون خدمة العلم، من قبل المتخصصين والمعنيين، حيث أجمع المشاركون على ضرورة أن تكون هناك دراسة موسعة للموضوع ومدى تأثيره على الأمن القومي العراقي، وفقا للبيان.

واختتمت الورشة بالتوصية لعقد ورش عمل أخرى، من اجل الخروج بالتوصيات التي تعزز الأمن القومي العراقي.