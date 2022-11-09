الاتحادية ترد على مزاعم وجود 10 آلاف شرطي فضائي

وقالت الاتحادية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا يخفى على احد الدور الكبير الذي قامت به قوات الشرطة الاتحادية في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة وقد شهد الجميع تضحيات ابطالها الشجعان، الا ان البعض اغاضه إنجازات رجال الشرطة الاتحادية، وراح يذكر أكاذيب واتهامات ومعلومات غير صحيحة، من بينها ما ذكر حول وجود عشرة آلاف ( فضائي)".واستغربت القيادة، وفق البيان، "لهذا التصريح من ما يسمى خبير او محلل امني إن وجِد هذا المحلل ضمن أُمناء التحليل الامني، حيث قامت أحد الوكالات بنشر هذا الخبر دون وجه حق او تقديم الادلة والبراهين التي تؤكد صحة ذلك".وأكدت القيادة، أنها "تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول الإساءة الى هذه القيادة التي كتبت تاريخها بدماء رجالها وتعاهد ابناء شعبنا الكريم على المضي قدما من اجل ردع كل من تسول نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين".