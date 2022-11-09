وزير الداخلية يصدر توجيهاً لمراكز الشرطة

وقال مكتب الشمري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "عقد مؤتمراً موسعاً بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط والمنتسبين، أكد خلاله على أهمية استعادة ثقة المواطن برجل الأمن وان تكون اجهزة ومفاصل وزارة الداخلية محط ثقة واطمئنان في الشارع من خلال التعاون المثمر والايجابي بين القوات الأمنية والمجتمع".وشدد على ضرورة "العمل بالقانون وإعطاء كل ذي حق حقه، موجهاً مراكز الشرطة بأن يكون لإنصاف المواطنين، وتنفيذ أوامر القبض القضائية بحق أي شخص مهما كان في حال تمت ادانته وفق القانون، داعياً إلى العمل بنزاهة والابتعاد عن كل ما يسيء الى سمعة رجل الأمن".