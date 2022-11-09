السوداني يترأس اجتماعاً أمنياً ويصدر قرارين

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الاجتماع "شهد البحث في آخر المستجدات والأوضاع الأمنية، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".وشدد القائد العام للقوات المسلحة، في مستهل الاجتماع، على "أهمية الدور الذي يؤديه المجلس بوصفه السلطة الأعلى في البلاد المسؤولة عن القرار الأمني، موضحاً أن الهدف الأسمى في إنفاذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو ما يحتم أن يرافقه نجاح ملموس على المستوى الخدمي".وكشف السوداني، أن "هناك جهات، سواء في الداخل أن في الخارج، يزعجها أنْ يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني، لذا فإننا كلما تقدمنا في خطوات تقديم الخدمات، سنواجه المزيد من التحديات الأمنية".ووجه رئيس مجلس الوزراء الجهات الامنية "بإبداء الصلابة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات، وأنه لا توجد جهة فوق القانون".وأضاف، انه "يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة، وهو ما يتعارض مع اتجاه عسكرة المدن".وقد صدر عن جلسة المجلس قرارات عدة، وفق جدول الأعمال، من بينها:- منع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، الا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك،سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة.- تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الامنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الامن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين.