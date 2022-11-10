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الدفاع تحدد موعد الفحص الطبي للمفسوخة عقودهم
أمن
2022-11-10 | 06:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
639 مشاهدة
السومرية نيوز - امن
أكدت وزارة الدفاع، الخميس، انتهاء اعمال اللجنة الخاصة باستقبال استمارات المفسوخة عقودهم.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد استلام كافة الاستمارات التي تم ارسالها عبر الرابط الذي تم نشره عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع (www.mod.mil.iq) وسيتم البدء بإجراءات الفحص الطبي اعتباراً من يوم الاحد 13 تشرين الثاني 2022، وحسب الحروف الابجدية وحسب الاسماء التي سيتم الإعلان عنها بشكل اسبوعي وبعد انتهاء الفحص الطبي للجنة وسيكون موعد نشر المشمولين بالفحص الأسبوع الأول يوم الجمعة 11 تشرين الأول 2022، وتليها في الجمعة القادمة الإعلان عن الأسبوع الثاني وهكذا تباعاً".
وذكرت الوزارة مجموعة ملاحظات:
أ- الالتزام بالموعد المحدد لكل من يتم الإعلان عن اسمه وموعد مراجعته ضمن الوجبة المنشورة.
ب- لن يتم استقبال أي مراجع خارج الموعد والوجبة المحددة.
ج- في حال تم التخلف عن موعد المراجعة لإجراء الفحص الطبي سيتم نشر مواعيد جديدة بأسماء المتخلفين عن المراجعة يكون بعد انتهاء فحص جميع الوجبات.
د- على المتقدم لإجراء الفحص الطبي جلب المستمسكات التالية عند اجراء الفحص:
أ. البطاقة السكن.
ب. البطاقة موحدة في حال عدم وجود بطاقة موحدة جلب الجنسية وشهادة الجنسية.
ج. تأييد سكن.
د. (6) صورة ملونة.
هــ - جميع المستمسكات اصلية ومستنسخة.
و- في حال عدم جلب أي من المستمسكات المطلوبة عند المراجعة لن يتم اجراء الفحص الطبي.
ز- يمنع المراجعة والتعقيب لمراكز التطوع لغير الأشخاص المخولين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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