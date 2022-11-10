بأمر وزير الداخلية.. المباشرة بممارسة امنية في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمباشرة القطعات الأمنية بممارسة امنية بكافة انحاء بغداد بحسب أوامر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر أمرا للقطعات الأمنية بالمباشرة بممارسة امنية بكافة انحاء العاصمة بغداد".



وأضاف: "تتضمن الممارسة الأمنية تامين الحماية للمواطنين والمتبضعين بالأسواق وايضا القاء القبض على العجلات المظللة والعجلات بدون لوحات تسجيل". وأشار المصدر الى ان "الممارسة الامنية ستنتهي الساعة ١٢ ليلا".