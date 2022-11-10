القبض على شخص حاول سرقة اعمدة نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الشؤون الداخلية في المنطقة الشمالية من ضبط الية نوع "شفل" والقت القبض على سائقها وهو يقوم بمحاوله سرقة الأعمدة التي قام باقتلاعها ‏من مكانها ضمن خط كهرباء الضغط العالي مغذي العوجة 33 ك ف المتروكة في غرب مدينة تكريت ضمن الحدود البلدية للمنطقة الواقعة على الطريق السريع ( بغداد- موصل)".وأضافت انه "تم تسليمه اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".