"قبر داخل منزل".. الكشف عن جريمة قتل غامضة في البصرة (صورة)

السومرية نيوز – البصرة

كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن جريمة قتل تعرضت لها إحدى المواطنات في قضاء المدينة شمالي المحافظة.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات عن الجريمة على الفور تم تشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة إجرام المدينة، ونتيجة العمل المهني ومن خلال التحري وجمع المعلومات والمتابعة الحثيثة، أثمرت جهود الفريق عن كشف ملابسات الجريمة والتعرف على القاتل وإلقاء القبض عليه".

وأضاف البيان، ان "الجثة مدفونة في إحدى الدور السكنية في منطقة الرحمانية، ليتم أخذ موافقة القاضي، ولدى الانتقال جرى التفتيش بداخل الدار وتم العثور على قبر في إحدى الغرف، وبعد عمليات الحفر تم العثور على جثة المجني عليها".

وتابع، ان "المتهم اعترف خلال التحقيق بقيامه بقتل المجني عليها قبل عدة أشهر ودفنها بداخل داره ليخفي جريمته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات".