اعتقال متسول متنكر بزي نسائي في بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال متسول متنكر بزي نسائي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من القبض على مجموعة من المتسولين في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد".



وأضاف المصدر، "بعد التدقيق تبين ان أحد المتسولين كان متنكرا بالزي النسائي ليتمكن من كسب عاطفة الناس"، مشيرا الى ان "المتسول تم تسليمه الى الجهات المختصة".