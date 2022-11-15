الداخلية تصدر توجيهاً يخص البطاقة الوطنية وتكشف أسباب تأخرها

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي أشرف شخصيا حتى ساعات متأخرة من الليل على طباعة البطاقات الوطنية، وأجرى جولة تفقدية على قسم الطباعة في مطار بغداد الدولي، ووجه ملاك القسم على بذل أقصى الجهود وأن يكون العمل بثلاث وجبات من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ١٢ ليلاً".وأضاف البيان، انه "سيتم خلال الايام المقبلة طباعة أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة وتسليمها للمواطنين".وأوضح إن "سبب تأخر طباعة البطاقات الوطنية في الفترة الماضية عدم توفر التخصيصات المالية نتيجة تأخر إقرار موازنة ٢٠٢٢ وسبق أن بذل السيد الوكيل في عام ٢٠٢١ جهود خاصة وتمكن من توفير خمسة ملايين بطاقة تمت طباعتها وتسلمينها للمواطنين".