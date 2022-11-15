البصرة.. نزاع عشائري ينهي حياة شاب بـ30 إطلاقة في جسده

السومرية نيوز – أمني



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بـ 30 إطلاقة نارية إثر نزاع عشائري في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "شاباً قتل نتيجة بـ30 إطلاقة نارية بسلاح (كلاشنكوف) في منطقة الشافي بمحافظة البصرة". وأضاف، أن "حادثة القتل جاءت بسبب نزاع عشائري قديم يعود لعام 2014".





