خلال عمليات تفتيش.. ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نفذت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بإسناد مفارز الجهد الاستخباري عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (الشعلة) ببغداد، أسفرت العملية عن العثور على 21 بندقية مختلفة الانواع، 4 مسدسات، 5 رمانة يدوية، 23 مخزن بندقية، ناظورين، طائرة مسيرة، 40 إطلاقة، 5 آلة جارحة (حربة)".وأضافت انه "في السياق ذاته نفّذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "حي الجهاد " غرب بغداد، أسفرت عن العثور على 11 بندقية مختلفة الأنواع، مسدسين، 10 مخازن مختلفة الأنواع، 260 إطلاقة مختلفة الأنواع، 3 أجهزة اتصال، 3 شاحنة اتصال، درع نسيجي".وأشارت القيادة الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً ".