شرطة النجف تعلن اعتقال "أخطر" عصابة سرقة ومخدرات

وقالت المديرية في بيان، إنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة النجف اللواء باسم مجيد فيصل تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة (مكافحة الجريمة الاقتصادية) بالتعاون مع سرية سوات من القبض على اخطر عصابة سرقة ومخدرات في المحافظة بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ونصب عدة كمائن محكمة استمرت لعدة ايام ليتم خلال هذا اليوم القبض على كل أفراد العصابة المكونة من ستة أفراد".وأضاف البيان "أثناء عملية القاء القبض على العصابة تم ضبط عدد كبير من الدراجات المسروقة وسيارتين واسلحة مختلفة وأكثر من كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة وحبوب مخدرة وادوات تعاطي".