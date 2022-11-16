أحدهم بحوزته 40 ألف حبة.. القبض على 10 متاجرين بالمخدرات بـ6 محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار عملياته المستمرة لملاحقة واعتقال تجار المخدرات، تمكنت مفارزنا، من إلقاء القبض على ١٠ متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية في محافظات (صلاح الدين وواسط وبابل والبصرة وكركوك وغرب نينوى)، أحدهم بحوزته ٤٠ ألف حبة مخدرة يروم توزيعها في غرب نينوى".وأضافت: "تم ضبط ١٣ كغم من المخدرات خلال هذه العمليات".وأشار البيان الى، أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".