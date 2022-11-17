بعد رفض وفد المنتخب الكوستاريكي الختم العراقي على جوازاتهم.. الداخلية: امر غير مقبول

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد المحنا، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نود التوضيح لابناء شعبنا العزيز وللوسط الرياضي والمشجعين بالخصوص ، اعتذار منتخب كوستاريكا عن اللعب مع منتخبنا الوطني في البصرة امر غير مبرر بعد اكمال الاستعدادات والاجراءات لاستقبال الفريق الضيف".وأضاف، أن "تحججهم بانهم لا يريدون الختم العراقي على جوازات سفرهم امر مستغرب جدا وغير مقبول؛ لان هذا الاجراء قانوني وطبيعي ويعمل به في جميع بلدان العالم"، مببينا أنه "لم يسبق ان تعرض احد للمسائلة او لاي نوع من المشكلات بسبب دخول الاراضي العراقية بالطرق الرسمية وبعد الحصول على التأشيرة".وأشار الى ، ان "العراق يستعد لأستضافة بطولة الخليج في البصرة والأجواء أمنة ومهيئة لأستقبال الضيوف"، مؤكدا ان "العراق قد اعتاد على استقبال الملايين في مناسبات مختلفة ولا ندري السبب الحقيقي الذي دفع منتخب كوستاريكا لتغيير اتفاقه والاعتذار عن اللعب في العراق".