أم تبيع طفلها بمساعدة احدى العصابات ومكافحة الاجرام تتدخل (فيديو)

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، احباط محاولة بيع طفل من قبل امه في العاصمة.

واظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، أن قوة من مكافحة اجرام بغداد احبطت محاولة بيع طفل من قبل امه وبمساعدة احدى العصابات.



وحاولت الام بيع الطفل بخمسة ملايين دينار عراقي، فيما ألقي بالعصابة خلف القضبان.