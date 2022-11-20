بثلاث رصاصات.. شخص يقتل زوجته في الديوانية

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بإقدام شخص على قتل زوجته بثلاث رصاصات في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شخص اقدم على قتل زوجته بأطلاق ثلاث رصاصات من سلاحه الشخصي في قضاء الشافعية بمحافظة الديوانية".



وأضاف انه "لم تعرف أسباب الحادث، مؤكدا ان القوات الأمنية حضرت الى مكان الحادث وشرعت في الإجراءات القانونية".