تفاصيل سقوط طائرة عسكرية في سامراء (صور)

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة عسكرية تابعة الى قيادة طيران الجيش في سامراء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طائرة مسلحة تابعة الى قيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب حدوث خلل فني بمحرك الطائرة".



وأضاف البيان، أن "الطائرة يستقلها اثنين من الضباط وأحد منتسبي القيادة"، مشيرا الى "نقلهم الى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم".







