بمشاجرة مسلحة.. القبض على 7 متهمين في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد تم تشكيل قوة مشتركة من قسم شرطة الزبير بامرة مدير القسم العميد علي مطر ومركز شرطة سفوان وفوج طوارئ الشرطة الثاني وقوة من قيادة عمليات البصرة و مفرزة من الاستخبارات في البصرة والتوجه الى محل الحادث،تم تطويق المنطقة والسيطرة على المشاجرة والقاء القبض على سبعة متهمين من طرفي المشاجرة وضبط ٥ بندقية نوع كلاشنكوف و بندقية نوع M4 و ٢ قاذفة RBG7 ورشاش نوع BKC و مسدس ومخازن عتاد واعتدة مختلفة".واضافت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزائهم العادل وليكونو عبره لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".واشارت الى ان "الخطط الامنية المتجددة واخذ الاحتياطات الامنية لمواجهة اي ظرف والجهود المشتركة والتنسيق العالي بين قيادة شرطة وعمليات البصرة متواصلة لمعالجة اي مشكلة امنية و القضاء عليها في ذات الوقت ،وكانت ثمرتها حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به بصرتنا الفيحاء".