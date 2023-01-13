كربلاء.. القبض على متهم بسرقة دار أحد المواطنين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن توجيهات قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني وفي إطار الجهود المتواصلة لأقسام وتشكيلات قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية، تواصل مفارز قسم مكافحة الإجرام جهودها في ملاحقة المطلوبين والمتهمين وتنفيذ أوامر القبض، حيث استخبر القسم عن تعرض دار سكنية في منطقة الحر الصغير الى السرقة وعلى الفور تم التوجه الى محل الحادث وتبين سرقة مخشلات ذهبية وثلاثة أجهزة موبايل من داخل الدار أثناء ما كانت خالية".واضافت ان "قائد الشرطة وجه بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين يهدف التحري وجمع المعلومات عن السارق، وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها حامت الشبهات حول احد المتهمين، وتم نصب كمين محكم له والقبض عليه وبعد التعمق معه بالتحقيق ومواجهته بالأدلة أنهار وأعترف قيامه بسرقة الدار بعد أن قام بمراقبة الدار لعدة أيام حتى خرج جميع أفراد العائلة لينفذ عملية السرقة وضبطت بحوزته المخشلات الذهبية وبيعه لأجهزة الموبايل ليصرفها على ملذاته الشخصية".واشارت الى انه "تم إحالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون لتبقى مدينتنا آمنه ومستقرة".