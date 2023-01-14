وفد أمني رفيع يصل كركوك

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، يرافقهما عدداً من القادة والضباط في الوزارة، وصلوا الى قاطع عمليات كركوك للاطلاع على الوضع الامني في المحافظة".