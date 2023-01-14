وذكرت المديرية، في بيان ورد السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الرابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة".وأضاف البيان أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على إرهابية مجرمة كانت إحدى المسؤولات فيما يسمى ديوان الحسبة لعناصر داعش الإرهابية في قضاء الحويجة"، لافتاً إلى أنه "جرى تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".