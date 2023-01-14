في النجف.. القبض على عصابة مختصة بسرقة "قابلوات" الكهرباء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن"محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، وقائد شرطة المحافظة، بعملية نوعية يشرف شخصياً بالقبض على عصابة تقوم بقطع وسرقة قابلوات الخطوط الناقلة للكهرباء داخل المحافظة، بعد متابعة دقيقة استمرت لايام عديده من قبل مفارز المكافحة".