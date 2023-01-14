جملة توجيهات حكومية بينها تخص "الهزة" وجباية الطرق والجسور

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام يسعى الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مختلف المجالات وقد وجه بدراسة تنفيذ المقترحات الآتية والتي ارسلت بكتاب رسمي الى وزارة الداخلية والمرقم (2390436) في 2023/1/14، اولا: إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منة مبلغ ( 23,000) خمسة وثلاثون الف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات".وتضمنت التوجيهات، وفق البيان، "تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات او تحويل ملكيتها الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وامانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة".كما تقرر "إنهاء (عقد او التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (30.000 ) ثلاثون الف دينار على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة".وأشار البيان إلى "إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي اجازات السوق اجراءات الفحص والاختبار) وبامكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لاجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 الف دينار من المواطن".ووجه، مديرية المرور "بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية. مع تعزيز كوادر المديرية بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري الى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي)".وشدد على "الاستفادة من ايرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي دون توقف بحجه عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات الى مديرية المرور ضمن موازنة 2023".وتضمنت توجيهات السوداني، "انهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائيا) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع".