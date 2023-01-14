رفع سيطرتين في العاصمة بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، برفع سيطرتين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم رفع سيطرة جسر الاعاشة (الامانة) ضمن مقتربات ساحة ميسلون". وأضاف المصدر "كذلك تم رفع سيطرة جسر الشركة (نزلة جسر الربيعي) باتجاه الكرادة". وشهدت بغداد خلال الأيام الماضية رفع سيطرات عدة في العاصمة اهمها سيطرة جسر الجادرية.