الكمارك تضبط 5 شاحنات مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي شاكر محمود الزبيدي بتكثيف الجهود المبذولة من قبل اقسام التحري في كافة المراكز الكمركية، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط 5 شاحنات محملة (مواد غذائية وحديد بليت وثلاجات ومولدات ومواد متنوعة) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة ".وأضافت، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".