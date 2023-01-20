حصيلة احتفالات التتويج الخليجي: إصابة 63 شخصا بإطلاقات نارية واعتقال 65 متهما

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي وجهت الجهات الأمنية وغيرها نداءات تؤكد على الاحتفال بطريقة حضارية بعيداً عن لغة الهمجية واستخدام العيارات النارية، أصر البعض على الاحتفال بطريقة غير قانونية، مما أدى الى إصابة ٢٤ مواطناً في العاصمة بغداد و٣٩ آخرين في باقي محافظات البلاد.".وتابع البيان، "مع تحذير الأجهزة الأمنية في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التصرف المدان، شرعت بإجراءاتها الأمنية وألقت القبض على ٢٧ متهماً في بغداد و٣٨ آخرين في باقي المحافظات، حيث سيتم تقديم هؤلاء الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".ودعت، وزارة الداخلية المواطنين الى "الإبلاغ عن الأشخاص الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء مباراة كأس خليجي ٢٥ وتوثيق هذا الأمر".