تحرير فتاة والقبض على خاطفيها غربي بغداد

وقال المصدرلـ السومرية نيوز، إن " قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير فتاة مُخَتَطَفَةَ منذ أكثر من ١٥ يوم في مربع قاعة عبلة بالغزالية".واضاف انه "تم تسليم الفتاة والخَاطفِين الى مركز شرطة الغزالية أصولياً".