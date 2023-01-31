برئاسة يار الله.. وفد أمني يتفقد قاطع قيادة عمليات الأنبار

السومرية نيوز - أمن



وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، إلى قاطع قيادة عمليات الأنبار.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " يارالله، تفقد قاطع فرقة المشاة العاشرة، ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، للاطلاع على سير العمليات ضمن قاطع المسؤولية".

