بينهم نساء أجنبيات.. اعتقال 5 متهمين بتجارة البشر في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من اختراق شبكة للاتجار بالبشر والقبض على عناصرها في محافظة بغداد مكونة من خمسة متهمين بينهم نساء من الجنسية الأجنبية".وأضافت، أن "عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجريمة والحد منها".وأتم البيان: "اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية وفق احكام المادة ٦من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 اصوليا".