بطريقة غير شرعية.. القبض على 19 شخصا حاولوا اجتياز الحدود

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال السيطرة الامنية لقوات الحدود في ضبط عمليات التسلل والتهريب عبر الشريط الحدودي، تمكن الفوج الثالث في اللواء العاشر من إلقاء القبض على (19) متسللا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة".