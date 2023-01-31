اعتقال 17 موظفا وضبط مواد منتهية المفعول بشركة ادوية سامراء

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت عملية تفتيش لشركة أدوية سامراء وضبطت في هذه العملية بقسم الشراب بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية استبدال ليبل قناني الشراب منتهية الصلاحية بليبل جديد".واضاف ان "القوة ضبطت المواد المعدة للاستبدال ليبلاتها واعتقالت ١٧ موظفاً"، مشيرا الى انه "تم ضبط أكثر من ١٠٠ ألف عبوة شراب معدة لاستبدال ليبلاتها بتاريخ جديد".