العثور على جثة امرأة جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالعثور على جثة امرأة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية وعليها اثار اطلاق نار في منطقة الرأس".

وأضاف المصدر أن "الجثة عثر عليها على الطريق الرابط بين منطقة ابو دشير ومنطقة الفلاحات".