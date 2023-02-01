الديوانية.. كشف جريمة قتل "غامضة" والقبض على الجاني

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا وبجهود استخبارية مميزة نفذت واجباً نوعياً تمثل في كشف جريمة قتل المجني عليه (ضياء حسن مرجون) في محافظة الديوانية وترك جثته في ارض زراعية مصابة بعدة اطلاقات نارية".وأضافت: " فبعد البحث والتحري والاعتماد على القدرات الاستخبارية تم القبض على المتهم (أ. ن. ك) الذي اعترف صراحة بقتله المجني عليه لدوافع شخصية (عائلية)".وأتم البيان: "اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم اصوليا".