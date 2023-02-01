وزير الداخلية يعلن انشاء "مصحات خاصة" للمعتقلين المتعاطين للمخدرات

وقال الشمري خلال المؤتمر الإعلامي اثناء زيارته الى محافظة الديوانية، وحضره مراسل السومرية، إن " هذه الزيارة للاطلاع على الملف الأمني في المحافظة وقد تسلمنا في وقت سابق الملف الأمني بثلاث محافظات من الدفاع وهي الديوانية وواسط والمثنى".وأضاف، أن "هناك انخفاضا في الجرائم الجنائية خلال الشهر الماضي مقارنة مع الأشهر السابقة، أي من تسلم الوزارة المسؤولية الأمنية في المحافظة"، مؤكدا "نطمح تطوير هذا النهج بتطوير دوريات النجدة والمرور وكاميرات المراقبة".ولفت وزير الداخلية الى، أن "إجراءات وزارة الداخلية خلال شهرين كانت واضحة، وتم اجراء تغييرات هيكلية في مديرية مكافحة المخدرات والتي شملت جهة الارتباط بعد ربطها بوكالة الاستخبارات، بالإضافة الى اجراء تغييرات في بنية المديرية وإعادة تنظيمها".وأكد الشمري: "تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتخصيص مليار دينار شهرياً لدعم المصادر لمديرية المخدرات"، مبينا أن "مجلس الوزراء وافق على انشاء مصحات قسرية في المحافظات للمعتقلين المتعاطين للمخدرات".