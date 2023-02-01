الإطاحة بتاجر مخدرات واعتقال 3 متهمين بالتلاعب بأسعار الصرف في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في بغداد القت القبض على 3 متهمين يقومون ببيع العملة الأجنبية (الدولار) بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي وبالجرم المشهود".وأضافت، أن "عملية القبض تمت في شارع الكفاح بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة".وفي سياق منفصل، "تمكنت مفارز المديرية وبالتعاون مع قوة امنية مشتركة من الإطاحة بأحد تجار المواد المخدرة في محافظة بابل، حيث ضبط بحوزته على كمية من مادة الكرستال المخدرة تم مصادرتها واحالة المتهم الى القضاء". بحسب البيان