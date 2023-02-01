القبض على متهمين بالخطف في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من قسم مكافحة الاجرام في البصرة، وبامرة مدير القسم وباشراف ومتابعة من قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد زويد و بعملية نوعية تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في البصرة / شعبة الخطف من اعتقال متهمين مطلوبان قضائيا وفق احكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات لقيامهما بخطف احد المواطنين عام ٢٠٢٢".واضافت انه "من خلال جمع المعلومات قامت بالقاء القبض عليهما".