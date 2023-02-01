مقتل ثلاثة أشخاص باطلاق نار شمال البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص باطلاق نار شمال البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص قتلوا باطلاق نار في منطقة الماجدية شمال البصرة".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تم من خلال دراجة نارية".