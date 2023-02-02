الإطاحة بإرهابيين وتفكيك عصابة مختصة بالتزوير في محافظتين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية خاطفة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن صلاح الدين وبالتنسيق مع مفارز الامن الوطني ولواء الخامس والثلاثين - الحشد الشعبي اسفرت عن القاء القبض مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب وذلك من خلال تواجدهما في قضاء تكريت، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (١/٤) إرهاب"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء".ومن جهة أخرى، "وبعد المتابعة الميدانية الحثيثة لعصابات الجريمة المنظمة ضمن قاطع المسؤولية وبجهد استخباري تمكنت من خلاله مفارز مديرية بغداد من تفكيك عصابة مختصة بالتزوير والقبض على اثنين منهم ضمن العاصمة بغداد". بحسب البيانوأشارت الخلية الى، أن "العصابة كانت تقوم بتزوير الكتب الخاصة بالوزارات المستمسكات الرسمية بالإضافة الى صناعة الاختام المزورة داخل احد المطابع ببغداد وبالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهما كتب واختام مزورة وأجهزة أخرى تستخدم في عملية التزوير".واتم البيان: "القبض على العصابة تم بعد استحصال الموافقات القضائية الازمة والتنسيق مع قوة امنية مشتركة، وتم تسليم المتهمان مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصوليًا".