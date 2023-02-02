مقتل شاب بأطلاق نار غربي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شاب جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين غربي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين قاموا بأطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف على شاب تولد ١٩٩٢، ما اسفر عن مقتله، ضمن منطقة ابو منيصير في ابو غريب غربي بغداد".



واشار الى ان "الحادث يعود لخلافات عشائرية".