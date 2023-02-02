في ثلاث محافظات.. القبض على 4 متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لمتابعة التهريب والمضاربة بأسعار الدولار، كثفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إجراءاتها لمنع تهريب العملة ، اذ شرعت مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه باجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، اذ باشرت بتفتيش المنفذ".واضافت انه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين ومن خلال التحقيقات تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون اجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة ٢٢٠ الف دولار".وفي سياق متصل، تمكنت مفارز الوكالة في محافظة صلاح الدين من "القاء القبض على متهم اخر بحوزته ٢٤٠ مليون دينار عراقي كان يحاول تهريبها شمالي البلاد، كما القت القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته ٤٢٠ مليون دينار عراقي و٥٨ الف دولار أمريكي معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق".واشارات الى انه "سيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي".