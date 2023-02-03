انتحار أحد تجار المخدرات "الخطرين" بعد مداهمته في ذي قار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال قوة من شعبة مكافحة مخدرات الناصرية وفي عملية امتازت بالسرعة والدقة، بتنفيذ أمر قبض بحق احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار وهو متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات، وبعد محاصرة هذا المتهم قام بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب ومن ثم اطلق النار على نفسه، مما ادى الى مقتله وإصابة احد ضباطنا الأبطال".وأضاف البيان، أن "وزارة الداخلية ومن خلال الخطط المرسومة ستواصل متابعة وملاحقة عناصر الجريمة المنظمة في مقدمهم تجار المخدرات ومداهمة اوكارهم والعمل على تقديم المجرمين للعدالة للخلاص منهم".