بتهمة المحتوى السيء.. القبض على 6 اشخاص بمناطق متفرقة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقبض على 6 اشخاص بتهمة نشر المحتوى السيء على مواقع التواصل في مناطق متفرقة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية القت القبض على ٦ نساء ورجال من ناشري المحتوى السيء على مواقع التواصل الاجتماعي بمناطق متفرقة".



واضاف ان "عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض قضائية"، مشيرا الى ان "حملة الاعتقالات مستمرة".